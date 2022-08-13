2022/08/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتسلّم 50 داعشياً محتجزاً لدى سوريا عبر منفذ ربيعة بغداد – ابتهال العربي تسلمت قيادة العمليات المشتركة امس، 50 داعشيا من الجانب السوري عبر منفذ ربيعة بمحافظة نينوى.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أنه (من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت القيادة 50 داعشيا من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد ان تم القبض عليهم داخل الأراضي […]

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