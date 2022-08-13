2022/08/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيدو الإطار يفترشون أمام المعلّق وأنصار التيار يواصلون الإعتصام بالخضراء الديمقراطي يدعو للإتفاق على إنتخابات يلتزم الجميع بمخرجاتها بغداد- الزمان قرر مؤيدو الاطار التنسيقي ،الاعتصام قرب الجسر المعلق ،عقب تظاهرات مطالبة بالدفاع عن شرعية الدولة ،فيما يواصل انصار التيار الصدري ،التحشيد حول البرلمان بعد دخول اعتصامهم اسبوعه الثالث ، ،في وقت احتجت القوى المدنية في […]

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