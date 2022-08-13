شرطة الطاقة تضبط وكراً يستخدم للمتاجرة غير المشروعة شمالي بغداد

2022/08/13 | 22:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر المديرية العامة لشرطة الطاقة، باشراف مباشر من السيد المدير العام اللواء غانم الحسيني، في ملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، حيث نفذت قوة مشتركة مكونة من فوج طوارئ مديرية شرطة نفط الوسط، بالاشتراك مع مركز شرطة نفط الرصافة واجباً لضبط وكرٍ يستخدم في المتاجرة غير المشروعة في منطقة بوب الشام شمالي بغداد، أسفرت العملية عن ضبط خزانات بسعة كبيرة محملة بمنتوج نفطي.

كما ألقت مفارز مركز شرطة نفط النجف على متهم وضبط عجلته “صهريج” محمّل بمنتوج نفطي في سيطرة الكفل أثناء نصب كمين له.

وتستمر الواجبات للقضاء على تلك العصابات التي تحاول المساس بثروات البلد بجهود ضباط ومنتسبي المديرية.

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