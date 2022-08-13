مخيف: احتياطات البنوك المركزية متغيرة وتعتمد على كيفية إدارتها

2022/08/13 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم السبت، إن احتياطات البنوك المركزية تكون متغيرة وتعتمد على كيفية إدارتها، فيما أكد وجود مؤشرات إيجابية تؤكد استمرار زيادة معدلات نمو […]

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