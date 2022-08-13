2022/08/13 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم مضغ الحلويات وتناول البسكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح مهمة.. أطعمة تلحق الضرر بمينا الأسنان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح مهمة.. أطعمة تلحق الضرر بمينا الأسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).