آسيا تلتهم النفط الأمريكي الرخيص على حساب أوبك

2022/08/13 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أشترى المشترون الآسيويون كمية كبيرة من الخام الأمريكي الرخيص في السوق الفورية ، مما يشير إلى أن الطلب على نفط الشرق الأوسط سينخفض في المستقبل القريب ، وفقًا لتقارير بلومبرج ، نقلاً عن متداولين.وبحسبهم، اشترت مصافي التكرير في كوريا الجنوبية والهند حوالي 16 مليون برميل من الخام الأمريكي في السوق الفورية حتى الآن هذا الشهر، مع تسليم معظم النفط في نوفمبر.



هذا هو ضعف ما اشتروه في يوليو ولكنه لا يزال أقل قليلاً مما اشتروه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.أصبح فارق الأسعار بين درجات غرب تكساس الوسيط والشرق الأوسط مواتياً وسط انخفاض غير متوقع في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة هذا الصيف ، مما أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط.



في الوقت نفسه ، ظل خام الشرق الأوسط باهظ الثمن نسبيًا.وفي الوقت نفسه ، رفعت المملكة العربية السعودية ، وهي واحدة من أكبر الموردين للدول الآسيوية ، أسعار البيع الرسمية للنفط إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث وصل سعر البرميل الرئيسي العربي الخفيف إلى 9.80 دولار للبرميل مقارنة بمؤشر عمان / دبي.تعتمد كل من كوريا الجنوبية والهند بشكل كبير على الخام المستورد لاستهلاكهما.تعتمد كوريا الجنوبية على السلع المستوردة لأكثر من 93 في المائة من استهلاكها للطاقة والموارد الطبيعية.



في النفط ، تستورد أكثر من 73 في المائة من الشرق الأوسط.الهند ، من جانبها ، تعتمد على الواردات لأكثر من 80 في المائة من النفط الذي تستهلكه.



مثل كوريا الجنوبية ، تستورد معظم نفطها من موردي الشرق الأوسط ، على الرغم من أن مشتري النفط الهنود هذا العام تبنوا الخام الروسي المخفض وسط العقوبات الغربية.في وقت سابق من هذا العام ، أصبحت روسيا ثاني أكبر مورد للنفط للهند ، بعد العراق وقبل المملكة العربية السعودية ، مع الخصم الذي فرضته العقوبات في أسعار النفط الروسي لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن.بالنظر إلى المستقبل ، بدت مصادر التداول في بلومبرج ملاحظة حذرة ، مشيرة إلى أن هوامش التكرير في آسيا آخذة في الانخفاض ، مع تفكير بعض المصافي في تقليل معدلات التشغيل في هذه البيئة.



يشير هذا إلى أن شهية مشتري النفط الآسيويين قد تنخفض في الأشهر المقبلة.

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