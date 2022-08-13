وزير الخارجية الإيراني يخاطب البيت الأبيض: لغة التهديد لا تحقق شيئا

2022/08/13 | 22:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، 08/13/2022، مخاطبا ساسة البيت الأبيض،...

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