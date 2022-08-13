2022/08/13 | 22:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، 08/13/2022، إن احتياطات البنوك المركزية تكون...

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي: مؤشرات إيجابية بزيادة معدل الإيرادات الغير النفطية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي: مؤشرات إيجابية بزيادة معدل الإيرادات الغير النفطية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي: مؤشرات إيجابية بزيادة معدل الإيرادات الغير النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).