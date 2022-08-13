الجمعيات الفلاحية تستمر في فقدان مصداقيتها ورئيسها يتهرب من إحدى وسائل الإعلام بسبب الإخفاق

2022/08/13 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد تستمر الخلافات بين اقطاب القوى المسيطرة على الجمعيات الفلاحية وسط تهرب من المسؤولية لإدارة الجمعية التي تعاني من الفساد والإهمال الكثير وتسببها بفقدان الثروة الزراعية. ويمتنع رئيس الجمعة من الإدلاء بتصريحات لاحدى وسائل الإعلام بشأن اوضاع الجمعية وواقع الزراعة المتدهور والذي يتحمله بشكل كبير ذات الشخص والمقربين منه.الا ان المستغرب تحول الجمعية من التنافس على الاراضي الزراعية ودعم المزارع وإنتاجه الوطني الى المحاكم والكشف عن فساد بعضهم البعض.

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