غلام يعوض خسائره بعد فضيحة الرافدين بأموال طائلة من البنك المركزي (وثائق)

2022/08/13 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أثار تسريب وثائق خاصة صادرة من البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بشأن تمويل ثلاثة مصارف تابعة لرجل الاعمال علي غلام الاستياء الشعبي ، سيما بعد فضيحة إلغاء عقد شركة مملوكة لغلام مع مصرف الرافدين وإلزام الأخير دفع 600 مليون دولار.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها (بغداد اليوم) فان ثلاثة مصارف عائدة مليكتها لغلام و هي ( القابض والأنصاري والشرق الأوسط) استلمت خلال مدة وجيزة مبالغ من السلف التابعة للبنك المركزي العراقي وصلت الى 321 مليار دينار، وهو ثلث المبلغ الكلي المخصص من قبل البنك المركزي العراقي لتمويل القروض بتريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة 72 مصرف".

وتشير المعلومات من داخل البنك المركزي العراقي ان "تلك الأموال قد خصصت لعلي غلام بحجة اعادة تأهيل احد المعامل التي يملكها علي غلام او لتمويل مشاريع وهمية على الورق"، موضحة ان "احدى الجهات الإعلامية في وقتها كشفت بوجود قرار بمنح مئات المليارات لعلي غلام وأثير الشبهات حولها ، وبدل من ايقاف الموضوع وإعادة النظر به ، لجأت إدارة البنك المركزي وعلي غلام بالاتفاق بتجزئة المبلغ المخصص لعلي غلام بالأصل على المصارف الثلاثة لغرض التمويه على الموضوع وتم تحويل القسم الأكبر من المبلغ وفق أوامر الدفع المسربة خلال يومين فقط احدهما في شهر آذار والآخر في شهر آيار من العام الجاري 2022".

أدناه تفاصيل الوثائق:

1- وثيقة رقم واحد تخص نسخة ضوئية من امر دفع بتحويل بمبلغ 89 مليار ومائة مليون دينار عراقي الى مصرف الأنصاري الإسلامي ...



رقم امر الدفع بنظام ( ار تي جي اسRTGS )115103 ، وحسب القرار ب.



ك .



ع 6/ 5/ 1053 بتاريخ 2022/3/24.

2- وثيقة رقم اثنين تخص نسخة ضوئبة من امر دفع بتحويل بمبلغ 89 مليار ومائة مليون دينار عراقي الى مصرف القابض الإسلامي ...



رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) 115104 ، وحسب القرار ب.



ك .



ع 6/ 5/ 1054 بتاريخ 2022/3/24.

3- وثيقة رقم ثلاثة تخص نسخة ضوئية لامر دفع بتحويل بمبلغ 44 مليار وخمسمائة وخمسين مليون دينار عراقي الى مصرف الشرق الأوسط ...



رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) 115100 ، وحسب قرار ب.



ك .



ع 6/ 5/ 1044 بتاريخ 2022/3/24.

4- وثيقة رقم أربعة تخص نسخة ضوئية من امر دفع بتحويل بمبلغ 49 مليار وخمس مائة مليون دينار عراقي الى مصرف القابض الإسلامي ...



رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) 11520 ، وحسب قرار ب .



ك .



ع 6/ 5/ 1704 بتاريخ 2022/5/22.

5- وثيقة رقم خمسة تخص نسخة ضوئية من امر دفع بتحويل بمبلغ 49 مليار وخمس مائة مليون دينار عراقي الى مصرف الأنصاري الإسلامي ...



رقم امر الدفع ( ار تي جي اسRTGS ) 11521 ، وحسب قرار ب .



ك .



ع 6/ 5/ 1703 بتاريخ 2022/5/22.

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