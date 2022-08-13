هادي مطر.. كشف طبيعة الاتهامات التي تواجه المشتبه به في الهجوم على سلمان رشدي

2022/08/13 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة ولاية نيويورك،قالت شرطة ولاية نيويورك، السبت، إن الرجل المتهم بطعن الكاتب الشهير سلما السبت، إن الرجل المتهم بطعن الكاتب الشهير سلمان رشدي في غرب نيويورك سيحاكم بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية.

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