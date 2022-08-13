2022/08/13 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | إعتصامان متضادان .. بين إنعقاد و حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RUhrar-vrcc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | إعتصامان متضادان .. بين إنعقاد و حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | إعتصامان متضادان .. بين إنعقاد و حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).