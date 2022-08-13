2022/08/13 | 22:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تقطع المياه عن نهر الكارون دون أي مراعاة لحقوق الجوار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uMeZMRJhs3k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تقطع المياه عن نهر الكارون دون أي مراعاة لحقوق الجوار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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