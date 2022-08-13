2022/08/13 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 12JOuwfAhp0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر: الاطار التنسيقي كان في وضع سيء قبل انسحاب التيار الصدري من البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر: الاطار التنسيقي كان في وضع سيء قبل انسحاب التيار الصدري من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).