التيار الصدري يدعو لمظاهرة

2022/08/13 | 22:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا التيار الصدري إلى مظاهرة "مليونية" في ساحة التحرير ببغداد، ويواصل أنصار كل من التيار والإطار التنسيقي اعتصامهم بموقعين مختلفين بالعاصمة العراقية، في حين لا تبدو أي بوادر لانفراج الأزمة السياسية.

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