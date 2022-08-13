اتحاد السلة يثبت نظام مسابقاته للموسم الجديد

2022/08/13 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة اعتماد مشاركة 14 نادياً بالدوري المنتاز في الموسم المقبل.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “اتحاد السلة أقام الاجتماع التشاوري لمناقشة آلية ولوائح الدوري بحضور رئيس الاتحاد و أعضائه وممثلي الـ14 نادياً في الدوري الممتاز للموسم القادم”.وبين أن “الاجتماع ناقش عدة نقاط منها تحديد موعد […]

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