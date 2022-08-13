2022/08/13 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع طفل برصاصة طائشة استقرت في رأسه شرقي العاصمة بغداد .وأبلغ المصدر، أن “طفلًا تولد 2012 لقي حتفه نتيجة إصابته برصاصة طائشة استقرت في رأسه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع طفل برصاصة طائشة شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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