التعليم تصوت على استمرار الامتحان التقويمي لكليات المجموعة الطبية والتمريض

2022/08/13 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني صوتت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على 8 قرارات جديدة من ضمنها استمرار الامتحان التقويمي لكليات المجموعة الطبية والتمريض وشمول تقنيات المختبرات الطبية بالاختبار للعام الدراسي 2023/2022.وذكرت دائرة […]

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