"البحرية" الصينية تنفذ تدريبات زرع ألغام تحسبًا لنشوب الصراع في مضيق تايوان

2022/08/13 | 22:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفذت القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات كاسحة ألغام استمرت خمسة أيام في بحر الصين الجنوبي.وذكرت صحية "سويث تشينا مورنينج بوست" الصينية أنه الشهر الرابع على التوالي الذي تجري فيه البحرية تدريبات على كاسحة الألغام، والتي …

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