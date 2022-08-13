التيار الصدري يدعو لتظاهرة

2022/08/13 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري

في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت،

إلى تنظيم ما وصفها بمظاهرة "سلمية

مليونية" من جميع محافظات العراق إلى

العاصمة بغداد.

وحثّ القيادي صالح العراقي في بيان على

الت

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