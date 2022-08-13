فيديو:منطقة حيوية في كربلاء تشهد فوضى عارمة

2022/08/13 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد منطقة باب طويريج بمحافظة كربلاء

المقدسة إحدى المناطق الحيوية في

محافظة كربلاء المقدسة كونها تعتبر

مدخل مركز المحافظة للزوار القادمين من

المحافظات الجنوبية وبالأخص محافظة

بابل حيث تشهد انتشار كثيف

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