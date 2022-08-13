بالصور.. منتخب الناشئين يرتدي علامات رياضية مختلفة وتجهيزات ممزقة

2022/08/13 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ أرتدى لاعبو منتخب الناشئين، تجهيزات من علامات رياضية مختلفة خلال المعسكر التدريبي في كربلاء المقدسة.وظهر اللاعبون وهم يرتدون علامات أديداس وأمبرو وجاكو، فضلاً عن ملابس ممزقة.

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منتخب الناشئين يرتدي علامات رياضية مختلفة وتجهيزات ممزقة أولاً على ايرث نيوز.

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