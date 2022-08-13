مواقع غواصات وصواريخ نووية واغتيال البغدادي.. أهم الأسرار التي كشفتها عثرات ترامب

2022/08/13 | 23:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق قضائية نشرت الجمعة أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي عثروا على عدد من "الوثائق السرية للغاية" خلال عملية دهم منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

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