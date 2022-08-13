الحلبوسي يستقبل العامري لبحث الوضع السياسي في البلاد

2022/08/13 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم السبت، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل رئيسَ تحالف الفتح هادي العامري؛ لبحث الوضع السياسي في البلاد”.

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بالصور..



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