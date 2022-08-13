نقل الدفعة الرابعة من عوائل “داعش” من “الهول” الى مخيم “الجدعة” في الموصل

2022/08/13 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت السلطات العراقية خلال الساعات الماضية نحو 700 شخص غالبيتهم من أقارب مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، شمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة بأن أكثر من 620 شخصا يحملون الجنسية العراقية من أفراد عائلات تنظيم “داعش” المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات “قسد” الموالية له، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية.

وقالت إنهم نقلوا عبر حافلات إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الرابعة منذ بداية العام الحالي.

ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر “الفاو” البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية.

وبينت المصادر أن هؤلاء الخارجين يشكلون أفراد 150 عائلة، غادروا المخيم، على دفعات خلال الساعات الماضية، وبينهم نساء وأطفال ورجال، بعضهم مرضى.

كما تم إخراج نحو 50 آخرين من قيادات تنظيم “داعش” وعناصره، الذين كانوا معتقلين لدى قوات “قسد” ونقلهم عبر الأمن العراقي إلى داخل الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن “الدفعة الخارجة تأتي في إطار إخراج الحكومة العراقية رعاياها وإعادتهم إلى البلاد”.

وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول.

وغالبا ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها.

ويصل عدد العراقيين المحتجزين في مخيم الهول، حسب الإحصاءات الأخرى إلى 28 ألفًا و806 شخصًا ضمن 7 آلاف و850 أسرة، حسب آخر إحصاء حصل تم في منتصف مايو الفائت.

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