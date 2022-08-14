العثور على جثة محام في جسر ديالى

2022/08/14 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بالعثور على جثة محام في جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جثة جديدة تم التعرف عليها من قبل ذويه عبارة عن هيكل عظمي وتعود لمحامي عثر عليها في مكان جريمة جسر ديالى".وكان مصدر امني أفاد، اليوم الخميس، بالعثور على جثتين داخل مجمع حكومي ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

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