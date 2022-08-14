إدانة دولية لطعن سلمان رشدي و منفذ فتوى الخميني”من أصول لبنانية”

2022/08/14 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التُقطت في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في باريس يظهر فيها الكاتب البريطاني سلمان رشدي © ا ف ب/ارشيف جويل ساغيه ايري (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – يرقد الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دمه في 1989 بسبب روايته “آيات شيطانية”، في […]

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