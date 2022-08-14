برشلونة يستهل مشواره في الليجا بالتعادل أمام رايو فاليكانو

2022/08/14 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستهل برشلونة مشواره في بطولة الليجا هذا الموسم، بالتعادل السلبي بدون أهداف، أمام رايو فاليكانو، بالجولة الأولى، حيث أقيمت المباراة في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده لنقطة في المركز الخامس، وخلفه في المركز السادس رايو فاليكانو بنقطة أيضا.

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