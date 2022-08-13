دراسات: شكوى الهموم لشريك الحياة قد تساهم في التقريب بين الأزواج

2022/08/14 | 00:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… خلصت إحدى الدراسات إلى أن الشكوى لشريك الحياة حول يوم سيئ ليست وسيلة للتنفيس عن الذات فحسب، بل تسهم في تحقيق تقارب إضافي بين الشريكين.وشارك في البحث الذي عملت عليه جامعة جينا في ألمانيا 100 زوج، كان نصفهم بين الـ 20 والـ 30 من العمر، والنصف الآخر بين الـ 70 والـ 80.[…]

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