دولة القانون: جميع محاولات التفرد بالحكم ستفشل ولا يمكن كسر الشراكة - عاجل

2022/08/14 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، استحالة قدرة أي طرف سياسي بالتفرد بادارة العراق تحت أي حجة وذريعة كانت.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق يدار من خلال الشراكة والتوازن ما بين كل الكتل والأحزاب السياسية ولا يمكن ان يدار من قبل جهة واحدة ولا يسمح لاي جهة فرض ما تريده على كل الكتل والأحزاب".

وبين موات ان "العراق سيبقى يحكم من خلال الشراكة والتفاهم والتوافق ما بين جميع الأطراف السياسية ومحاولة التحكم بالعراق من قبل أي جهة كانت مرفوض من كل القوى السياسية والجماهير الشعبية"، مؤكدا ان "هذا الأمر لم ولن تسمح به هذه القوى مهما حاولت بعض الأطراف ذلك".

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