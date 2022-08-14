مجلس الوزراء يلغي قرار استقطاع أموال البصرة لبطولة الخليج بعد الردود الغاضبة

2022/08/14 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الحكومة المحلية في البصرة ، السبت، عن الغاء الحكومة الاتحادية قراره االمتضمن استقطاع أموال البصرة من البترو دولار والمنافذ الحدودية لاقامة بطولة الخليج بكرة القدم .

وقال معاون محافظ البصرة معين الحسن في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "مجلس الوزراء استضاف بجلسته الأخيرة المحافظ اسعد العيداني وقد شرح الاخير موقف المحافظة من قرار المجلس القاضي باستقطاع أموال المحافظة لصالح وزارة الشباب للاستعداد لبطولة الخليج المزمع اقامتها بالمحافظة مطلع العام المقبل".

واضاف ان "العيداني بين ان أموال البصرة من البترو دولار والمنافذ وتنمية الأقاليم هي مخصصة قبل صرفها من المالية للشركات المستمرة بتنفيذ الأعمال والمشاريع ومنها طريق المطار وغيره وعليه ليس من الصحيح استقطاع أموال المحافظة لصالح تنفيذ بطولة كأس الخليج وعلى مجلس الوزراء ان يخصص موازنة خاصة للوزارة والمحافظة لتنفيذ مشاريع متعلقة بالبطولة".

واشار الى ان المجلس أصدر قرارا يلغي بموجبه قراره السابق وسيكون هناك قرار لاحق من المجلس لرصد ميزانية خاصة للمحافظة قبيل بدء العد التنازلي للبطولة.

هذا واصدر مجلس الوزراء قبل اسبوعين قرارا يقضي بموجبه بتحويل أموال من موازنة البصرة إلى وزارة الشباب لغرض تكفل الأخيرة إكمال جاهزية البصرة لاستضافة بطولة كأس الخليج العام المقبل.

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