2022/08/14 | 00:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: jI1fjE2BFd8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جعفر ايمينكي: احد الخيارات المطروحة حاليا بقاء الكاظمي | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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