2022/08/14 | 00:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التوجه نحو المدرجات لتحية جماهير فريقه مانشستر يونايتد، بعد...

ظهرت المقالة تصرفات رونالدو قد تنهي مسيرته مع مانشستر يونايتد أولاً على المسلة.

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