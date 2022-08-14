واشنطن: طهران على بعد أسابيع من امتلاك قدرة التسلح النووي

2022/08/14 | 00:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، 08/13/2022، إن إيران على بعد أسابيع...

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