بريطانيا: اعتقال مشتبه به مختبئًا في دمية دب.. كيف كشفته الشرطة؟

2022/08/14 | 00:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة في روتشديل، وهي بلدة في مانشستر الكبرى بإنجلترا، القبض على مشتبه به كان يختبئ داخل دمية دب.وقادهم تنفسه داخل الدمية إلى مخبأه.

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