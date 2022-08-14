بايدن يعلق على

2022/08/14 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشاد بايدن برشدي "لرفضه الترهيب والإسكات"، مؤكدا أنه وزوجته السيدة الأولى جيل و"جميع الأميركيين وجميع الناس حول العالم" يصلّون من أجل "تعافي" رشدي.

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