دراسة: معظم الباحثين من المتعاملين مع الأنظمة الذكية لا يفهمون طريقة عملها‎‎

2022/08/14 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت دراسة جديدة أن فئة من الباحثين العاملين في قطاع تعليم الآلة غير قادرين على فهم طريقة عمل تلك التقنية من الأساس، مما ينذر بوقوع عواقب جسيمة في المستقبل.في الوقت نفسه، تتزايد فيه مستويات اعتماد مجتمع البحث العلمي على أنظمة تعليم الآلة، باعتبار أن تلك الأنظمة توفر ساعات من الوقت والمجهود لتحليل […]

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