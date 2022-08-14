انتحار ضابط برتبة مقدم غربي بغداد

2022/08/14 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بانتحار ضابط برتبة مقدم غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة مقدم منسوب الى جهاز أمني انتحر داخل داره ضمن منطقة العامرية".

وأضاف المصدر أن "الانتحار تم باسلوب اطلاق النار على نفسه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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