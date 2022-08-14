قتيلان في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية

2022/08/14 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأغلق الطريق بعد ظهر السبت حيث عملت أطقم الطورائ على إزالة الأنقاض.

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