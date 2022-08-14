2022/08/14 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AoCVgTXApNU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).