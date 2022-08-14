2022/08/14 | 01:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AoCVgTXApNU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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