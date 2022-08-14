بايدن يتصدر إدانة دولية لطعن سلمان رشدي و منفذ فتوى الخميني”من أصول لبنانية”

2022/08/14 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التُقطت في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في باريس يظهر فيها الكاتب البريطاني سلمان رشدي © ا ف ب/ارشيف جويل ساغيه ايري (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – واشنطن -الزمان دان الرئيس الأميركي جو بايدن السبت “الهجوم الشرس” على الكاتب البريطاني الأميركي سلمان رشدي الذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض […]

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