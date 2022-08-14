إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار على حافلة في القدس المحتلة

2022/08/14 | 03:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعرضت حافلة تابعة للكيان الصهيوني لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة، أدى لإصابة 7 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة.وذكرت روسيا اليوم أن العملية وقعت في الشارع الواقع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، وأن مدينة القدس المحتلة تشهد استنفارا أمنيا إسرائيليا.من جهته، قال المتحدث باسم نقابة الإنقاذ التابعة للكيان الصهيوني يوناتان أوزياهو، إن الفرق الطبية تسعف ثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد.

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