"الموانئ" العراقية تكشف تفاصيل خطة تطوير الصناعات البحرية

2022/08/14 | 03:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، تفاصيل خطتها لتطوير وتدعيم الصناعات البحرية وأبرز المشاريع المُعدة للتنفيذ، فيما أكدت عزمها التعاقد مع شركة متطورة لتحقيق ذلك.وقال المتحدث باسم الشركة العامة لموانئ العراق، أنمار الصافي، …

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