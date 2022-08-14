وزير المالية العراقي ينفي احتمالية تعطل الرواتب بسبب الأزمة السياسية

2022/08/14 | 03:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفى وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.وقال علاوي لبرنامج العاشرة، الذي تبثه العراقية الإخبارية مساء اليوم وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ينفي شائعات تحدثت عن تعطل …

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