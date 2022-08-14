إصابة 7 إسرائيليين في إطلاق نار في القدس

2022/08/14 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب سبعة إسرائيليين على الأقل بينهما حالتان حرجتان جراء عملية إطلاق نار في مدينة القدس، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

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