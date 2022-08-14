ضابط عراقي ينتحر بمسدسه الشخصي

2022/08/14 | 03:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مصدر أمني، الأحد، عن انتحار ضابط في جهاز المخابرات العراقي غربي العاصمة بغداد.وقال...

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