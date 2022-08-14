2022/08/14 | 03:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد حمزة الجبوري المراقب للمشهد السياسي العراقي الراهن يلحظ بقاء التشكيلات والقوى السياسية التقليدية...

ظهرت المقالة الجائحة السياسية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة السياسية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).