السامرائي والعامري يبحثان الأوضاع السياسية  الراهنة وسبل الحل

2022/08/14 | 03:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، التطورات الاخيرة للمشهد السياسي.وحذر السامرائي خلال اللقاء الذي حضره نواب وقيادات تحالف العزم، وفقا لبيان صادر عن التحالف، من "اغلاق باب الحوار والتفاهم".

وأكد ان "المخرج من الازمة الحالية يكمن في جلوس الاطراف السياسية كافة الى طاولة الحوار وفتح قنوات التفاهم من اجل حسم الخلافات والوصول الى بر الامان ضمن اطار الدستور والاستحقاقات الانتخابية".

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