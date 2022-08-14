2022/08/14 | 03:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار ضابط في جهاز المخابرات العراقي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابط برتبة مقدم منسوب لجهاز المخابرات أقدم على الانتحار داخل داره ضمن منطقة العامرية".

وأضاف أن "الانتحار تم بإسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الحكومي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار ضابط بالمخابرات العراقية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار ضابط بالمخابرات العراقية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).