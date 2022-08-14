برشلونة يتعثر أمام فايكانو

2022/08/14 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدر برشلونة نقطتين في افتتاح موسمه ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله أمام رايو فايكانو سلباً ضمن منافسات المرحلة الأولى على ملعبه في كامب نو السبت.

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